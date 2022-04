L’AMMIRAGLIO ISPETTORE VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO IN VISITA ALLA GUARDIA COSTIERA DI LA MADDALENA.

Si è svolta in data 13 aprile u.s. la visita alla Guardia Costiera di La Maddalena del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Nunzio MARTELLO, accompagnato dal Direttore Marittimo del Nord Sardegna, Capitano di Vascello (CP) Giovanni CANU e del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Ingegner Vittorio RAPISARDA FEDERICO, accompagnato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime per la Regione Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari, Ingegner Walter QUARTO.