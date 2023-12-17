O.D.G.
Prima Convocazione 22.12.2023 ore 09:30
Seconda Convocazione 27.12.2023 ore 10:30
1. INTERROGAZIONI, COMUNICAZIONI, INTERPELLANZE E OSSERVAZIONI ART. 28, COMMA 2,
REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
2. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO
3. ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AI SENSI DELLA
L.R. N. 35/1995: ATTO DI INDIRIZZO TRASFERIMENTO IMMOBILI VINCOLATI
4. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 267/2000
SENTENZA TAR SARDEGNA N. 508/2022 GDS SRL C/O COMUNE DI LA MADDALENA
5. DELIBERA C.C. N. 49 DEL 22.08.2023, RECANTE “ PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO
AL P.P.R. E AL P.A.I. – ADOZIONE”: INTEGRAZIONE
6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DI CUI ALLA L. N. 160 DEL 27/12/2019 – MISURA ALIQUOTE PER L’ANNO
FINANZIARIO 2024
7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024/2026 E RELATIVI ALLEGATI
8. MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA
9. MODIFICA REGOLAMENTO ECOCENTRO COMUNALE
10. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
11. RELAZIONE DI RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA –
APPROVAZIONE /RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016, N. 175: ESERCIZIO 2023 – APPROVAZIONE
12. ISTITUZIONE DEL COMPARTO UNICO RAS ENTI LOCALI EQUIPARAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO
ED ECONOMICO DEI DIPENDENTI: ATTO DI INDIRIZZO
13. DELIBERA DI C.C. NUMERO 7 DEL 2 FEBBRAIO 2022 : DETERMINAZIONI © RIPRODUZIONE RISERVATA
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