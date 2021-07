Spett.le

ATS Sardegna

in persona del Commissario Straordinario

Massimo Temussi

via Enrico Costa, c.n. 57

07100 – Sassari (SS)

via Pec: protocollo.generale@pec.atssardegna.it

ASSL Olbia

in persona del Commissario Straordinario

Francesco Logias

via Bazzoni Sircana, cc.nn. 2/2a 07026 – Olbia (SS)

via Pec: dir.asslolbia@pec.atssardegna.it

La Maddalena, 09 luglio 2021

Oggetto: Sospensione temporanea ricoveri Medicina Interna Presidio Ospedaliero (P.O.) “Paolo Merlo” di La Maddalena Diffida e Costituzione in Mora

*****

Io sottoscritta, aRCH. ANNALISA GIUSEPPINA GULINO, nata a Catania (CT), il giorno 19 marzo 1973, Codice Fiscale: GLN NLS 73C59C 351Q, in qualità di cittadinA – lavoratRICE residente nel Comune di La Maddalena e Paziente Potenziale del P.O. “Paolo Merlo”, avuta notizia del provvedimento del giorno 06 luglio 2021 a firma della dr.ssa Elvira Anna Solinas, quale Direttore del POUAO ASSL Olbia, il cui contenuto è stato appreso tramite Facebook, con il quale viene disposta la sospensione temporanea ma con effetto immediato dei ricoveri presso il Reparto di Medicina Interna del P.O. “Paolo Merlo” di La Maddalena, fermo il giusto e corretto diritto al godimento delle ferie da parte di ogni lavoratore :

Preso atto che la motivazione della immediata sospensione dei ricoveri è da attribuirsi e ricondursi alla “necessità di concedere […] le ferie estive obbligatorie agli unici due medici rimasti in servizio […]” tenuto conto delle “[…] grave cronica carenza di medici internisti […]” e degli infruttuosi “[…] tentativi di reperire all’esterno le risorse necessarie per assicurare la continuità assistenziale in sicurezza […]”;

Tenuto conto che la carenza dell’organico è fatto noto ed è stato portato alla attenzione della ATS Sardegna in più occasioni e in più ambiti e, pertanto, non può classificarsi come causa di forza maggiore e/o evento fortuito e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione;

Considerato , come ampiamente noto, che la tutela alla salute è un diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, come riconosciuto dalla nostra Costituzione;

Valutato che , sotto il profilo aziendalistico, la struttura del P.O. “Paolo Merlo” costituisce un “costo fisso irrecuperabile” e che il progressivo smantellamento e l’opera di destrutturazione, peraltro senza la definizione di una strategia di seria riconversione che garantisca sempre e comunque la tutela della salute locale, non risponde, stricto sensu, neanche a una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse pubbliche;

Visto che i trasferimenti dei pazienti che necessitano di ricovero e/o di assistenza in emergenza non sempre possono essere garantiti con le tempistiche e/o le modalità necessarie anche a causa della indisponibilità dei posti letto dei Presidi limitrofi anche essi, come si legge nella provvedimento di sospensione del giorno 06 luglio 2021, “[…] in grave difficoltà a garantire l’attività assistenziale […]”;

Considerato quindi che la conoscenza, come detto, del problema relativo all’organico era ed è bene nota come ben noto è il diritto alla fruizione delle ferie e, come, è altrettanto ben noto che nel periodo estivo il P.O. “Paolo Merlo” ha svolto per decenni e svolge la funzione di “baluardo sanitario difensivo” derivante dall’esponenziale incremento della pressione antropica presente nel Comune di La Maddalena (non colmabile e compensabile con trasferimenti continui stante la limitatezza del personale in servizio e del numero di ambulanze e di eliambulanze);

Diffido e Costituisco in Mora

la ATS Sardegna e la ASSL Olbia alla immediata revoca del provvedimento del giorno 06 luglio 2021 con contestuale ripresa dei ricoveri presso il Reparto di Medicina del P.O. “Paolo Merlo” mediante reperimento delle figure professionali, in sostituzione e copertura dei due medici rimasti in servizio, anche presso altre Regioni nel rispetto della normativa prevista per situazioni di emergenza.

Nel caso di mancato adempimento a quanto sopra, nel termine anzidetto, mi riservo di intraprendere ogni azione a tutela dei miei diritti.

Distinti saluti.

arch. Annalisa Giuseppina Gulino

Cittadina – Lavoratrice del Comune di La Maddalena

Paziente Potenziale del P.O. “Paolo Merlo”