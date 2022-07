UN INTERVENTO SUL SENTIERO DI COTICCIO NON GUASTEREBBE.

Per tutti coloro che frequentano gli arenili di Coticcio è necessario un intervento sul sentiero. Secondo i bene informati la Regione Sardegna avrebbe i soldi disponibili per poter intervenire. Non sappiamo di chi sia la competenza per fare la proposta: all’amministrazione comunale o all’Ente Parco. Durante il periodo invernale si potrebbe affidare il lavoro a qualche ditta. Non sappiamo se le lastre di granito tolte in vari punti dell’isola siano ancora disponibili, se lo fossero uscirebbe un bellissimo lavoro, come è stato fatto in altre zone della Sardegna. SIAMO ‘FIDUCIOSI’.