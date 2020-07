Si chiede solo rispetto per il nostro arcipelago

“Sono bene accetti tutti i turisti del mondo ma che venga rispettata la nostra isola”. In sintesi riportiamo lo sfogo di diverse persone che giornalmente raccolgono rifiuti nelle nostre meravigliose spiagge. Le foto che vi mostriamo oggi sono state scattate da Gianpiero Carcangiu la mattina del 6 luglio a Cala Coticcio (ore 8.00). In barba all’ordinanza del sindaco Montella giornalmente si trovano un’infinità di cicche e plastica, oltre a bottiglie di vetro nascoste tra le rocce. Senza scendere nei particolari diciamo che a Porto Madonna e Cala Coticcio non si può sostare durante la notte. QUALCUNO METTA FINA A QUESTA VERGOGNA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.