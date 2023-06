RICCO CALENDARIO DELL’ASSOCIAZIONE DI SPORTISOLA.

Come ogni anno, la ASD Sportisola promuove un ricco calendario di eventi gratuiti per runners, camminatori, escursionisti sia villeggianti che residenti: 9 appuntamenti tra trekking, escursioni e corsa tra le isole dell’arcipelago di La Maddalena, in collaborazione con l’Ente di promozione sportivo ASI Sardegna e con il patrocinio del Comune di La Maddalena. Gli incontri saranno totalmente gratuiti per i partecipanti e, in collaborazione con autori, fotografi, Associazioni culturali, botanici, storici e guide naturalistiche oltre alla conoscenza del territorio geomorfologico dell’arcipelago, saranno previste alcune soste in punti particolari con temi fitoterapici, naturalistici e percorsi storici, culturali e sensoriali. Per favorire l’interazione con le attività commerciali verranno coinvolti vari esercizi pubblici locali che potranno proporre offerte o scontistica ai partecipanti. Il primo dei 9 incontri sarà Il Trekking della Guazza di San Giovanni il prossimo 23 giugno, con appuntamento alle ore 17.30 fronte chiesa campestre SS Trinità, il calendario prosegue il 25 giugno alle ore 6.30 con la prima delle 4 breakfast Run , corsa e camminata al sorgere del sole e si continuerà per tutta l’estate con le interessanti proposte dell’associazione sportiva maddalenina, disponibili on line sul sito www.sportisola.it o sulle pagine social.