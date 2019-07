Proposta istituzione ‘numeri sostenibili’ – Arcipelago di La Maddalena

La Maddalena, 12 luglio 2019

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Sergio Costa

e p.c. Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena

Presidente Ente Parco

Fabrizio Fonnesu

Consiglio direttivo Ente Parco

Rappresentante Ministero Politiche Forestali e del Turismo- posto vacante

Rappresentante ISPRA – posto vacante

Rappresentante Associazioni di protezione ambientale – posto vacante

Rappresentante Ministero Ambiente – Giosuè Loj

Rappresentante Comunità del Parco – Angelo Comiti

Rappresentante Comunità del Parco – Luca Ronchi

Rappresentante Comunità del Parco – Michele Esposito Rappresentante Comunità del Parco – posto vacante di spettanza del Sindaco di La Maddalena

Comunità del Parco

Presidente Regione Autonoma della Sardegna – Christian Solinas

Presidente Provincia di Sassari – in fase di elezione

Sindaco Comune di La Maddalena – Luca Montella

Direttore Ente Parco in fase di nomina

e p.c. Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella

Oggetto: Istituzione numeri sostenibili Arcipelago di La Maddalena. Sperimentazione stagione estiva 2020.

Sollecito.

Stimato Ministro,

facendo seguito alla nota precedente di pari oggetto, che si allega per comodità, i firmatari sollecitano una Sua visita presso il Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena durante la corrente stagione estiva.

La richiesta è motivata dalla constatazione che su alcuni siti sensibili delle isole maddalenine insiste da anni un’eccessiva pressione antropica determinata da flussi turistici non regolamentati e scarsamente indagati in termini di conseguenze ambientali e di ricadute economiche a favore degli abitanti del Parco nazionale.

A parere dei firmatari sarebbe opportuno che Lei valutasse di persona il fenomeno descritto e spronasse tutto l’Ente Parco ad adottare provvedimenti idonei a salvaguardare i posidonieti a rischio regressione e gli arenili a rischio impoverimento, anche nelle more dell’approvazione degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge quadro sulle aree protette 394/91.

La proposta dei firmatari prevede:

• Ripresa/avvio indagini sullo stato ambientale dei siti del Parco nazionale nei quali è noto il degrado per cause naturali e/o antropiche al fine di rilevare eventuali fenomeni di erosione in atto o potenziali.

• Elaborazione ipotesi modalità di fruizione e contestuale determinazione capacità di carico atte a non comprometterne le caratteristiche ambientali e paesaggistiche nel medio/lungo periodo.

• Istituzione numeri ‘sostenibili’, a partire dal 2020, in base alle capacità di carico di ciascun sito e della comunità maddalenina nel suo complesso.

• Riserva del 75% delle boe, delle banchine di sbarco passeggeri sulle isole minori e di tutti i fondali sabbiosi sui quali è possibile gettare l’ancora alle barche che trascorreranno la notte presso gli approdi autorizzati del Comune di La Maddalena, unico Comune in Europa a dar vita da solo – con il suo intero territorio – ad un Parco nazionale.

• Riserva del 75% degli ingressi sull’isola di Caprera, in alta stagione, ai visitatori che soggiorneranno presso l’abitato maddalenino, anche in considerazione dei rischi legati alla viabilità, agli incendi e alle fitopatie.

Certi di un Suo personale interessamento, si porgono cordiali saluti.

Seguono firme.