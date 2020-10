Lo scorso anno da un’idea di mamma Simona, papà Pasquale e per la gioia della piccola Anita, anche l’isola di La Maddalena aveva potuto conoscere il verde universo Dynamo Camp: un’oasi naturalistica nel cuore della Toscana, dove, grazie alla infaticabile opera degli operatori e dei volontari, i grandi e piccoli problemi scompaiono ed i bambini possono correre, nuotare, saltare e arrampicarsi, esperienze normali per chiunque, ma non sempre accessibili ai bambini con disabilità psico motorie. Con la partecipazione ed il sostegno del Comune di La Maddalena e di tanti commercianti, il gruppo l’Isola per Dynamo camp, in collaborazione con le cooperative sociali, le associazioni sportive, i volontari e i tanti artisti locali, aveva potuto realizzare una giornata dedicata alla cittadinanza, in particolare ai bambini, con balli, giochi, musica dal vivo e tanta, tantissima solidarietà, che aveva permesso di raccogliere più di 3000 € a favore della Onlus Dynamo Camp.