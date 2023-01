NUOVA SCOPERTA DELLA NUOVA SARDEGNA, ANCHE LE TRE CARAVELLE IN COMPLETO ABBANDONO.

Diciamo subito che dopo l’articolo della Nuova Sardegna che documenta il degrado delle Tre Caravelle (zona Padule a La Maddalena), sono arrivate numerose foto al mio whatsapp con numerosi altri abbandoni, zone recentemente ripulite dai volontari di ‘Un Arcipelago senza plastica’. Tutto ciò conferma quanto detto e ridetto in moltissime occasioni: mancano i controlli nelle zone periferiche. Le dichiarazioni di qualche tempo fa che presto sarebbero arrivate le fototrappole, non hanno mai trovato riscontro. Per ora notiamo passerelle e selfie.