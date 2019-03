L’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Garibaldi” di La Maddalena, rende noto che, dal prossimo anno scolastico 2019-20, potranno accedere alla qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta e alla qualifica di Allievo Ufficiale di Macchina dell’indirizzo Trasporti e Logistica, anche i diplomati in altri indirizzi di studio (Licei, Istituti tecnologici e professionali)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riconosciuto all’Istituto, in data 12 marzo 2019, l’idoneità all’erogazione del Percorso Formativo per poter accedere alle suddette qualifiche. Si tratterà di un ‘attività di studio di circa 800 ore che permetterà a tutti coloro che sono già in possesso di diploma, che lavorano nel settore della navigazione e non, e ambiscono a conseguire un titolo di studio adeguato al mondo del lavoro. A partire dal prossimo mese di settembre i corsi saranno attivati. Tutti coloro che fossero interessati sono pregati di contattare la Segreteria dell’Istituto.

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico Domenico Millelire” può vantare una certificazione ISO 9001:2015 recentemente validata e confermata, in fase di audit, dall’Ente Certificatore che lo pone tra le prime sei eccellenze, in Italia, nel settore della formazione nautica. L’Ente certificatore ha infatti constatato crescita, maturità e diffusa consapevolezza degli obiettivi del Sistema Qualità che si sono tradotti in esito più che positivo.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per Sistema Educativo d’Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha designato, per l’anno scolastico 2018-2019, l’I.I.S. “G. Garibaldi” di La Maddalena quale organizzatore della VI Gara Nazionale 2019 degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica articolazione Conduzione del Mezzo Navale “C.M.N.” e l’opzione Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi “C.A.I.M.”. La Gara Nazionale si svolgerà in due fasi:

A livello di singola scuola Ogni Istituto Tecnico T.T.L. individua, secondo propri criteri e nell’ambito di ognuno dei corsi C.M.N. e C.A.I.M., lo studente ritenuto più idoneo a rappresentare l’Istituto per corso.

A livello nazionale La gara nazionale sarà svolta presso il nostro Istituto, individuato come Istituto di riferimento, presso il quale svolgere la prova nazionale, in quanto scuola il cui allievo, Stefano Nicolai, è risultato vincitore nella precedente edizione.

Potranno partecipare solo gli allievi che frequentano il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2018/2019. La gara si svolgerà nei giorni 8 (mercoledì con arrivo dei partecipanti) 9 (giovedì) e 10 (venerdì) di Maggio 2019 e, in relazione ai settori d’interesse, la prova consisterà nella elaborazione di casi e/o sviluppo e realizzazione di progetti concernenti le discipline tecniche maggiormente professionalizzanti dell’indirizzo di studi, tratti dalla realtà produttiva.

Il contenuto della precisazione è conforme alle disposizione che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha impartito a tutte le Direzioni Marittime e alle Capitanerie di Porto, per riconoscere la validità dei diplomi di Istituto tecnico Trasporti e Logistica nella nuova denominazione, all’interno dell’istruzione tecnica, di “Indirizzo Trasporti e Logistica-articolazione Conduzione del mezzo-Opzioni”Conduzione del mezzo navale(CMN) per settore di coperta e “Conduzione di apparati e impianti marittimi(CAIM) per il settore di macchina.

Il Ministero dei Trasporti ha precisato altresì che il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato che da quest’anno non sono stati più attivati percorsi scolastici riconducibili alle attività marinare e che, pertanto, l’unico percorso formativo riconducibile al settore nautico resta quello ad indirizzo Trasporti e Logistica CMN -CAIM.

La nota del Ministero dei Trasporti rappresenta secondo il Ministero della Pubblica Istruzione un importante risultato conseguito nell’ambito del Sistema Nazionale di Gestione della Qualità della formazione marittima che consente, già dal primo anno di vigenza dei nuovi diplomi, di non disperdere le potenzialità del titolo di studio che concretizzano un diretto raccordo con il mondo del lavoro.

La comunicazione dell’Istituto di istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi prende le mosse da una sollecitazione del MIUR al fine di mettere a conoscenza delle famiglie e degli studenti che volessero intraprendere gli studi nel settore e trovare una collocazione di lavoro per il loro futuro che l’unico titolo riconosciuto e spendibile per l’accesso alle qualifiche di Allievo ufficiale di coperta e Allievo ufficiale di macchine è quello rilasciato dagli Istituti ex Nautici.

L’informazione dell’Istituto Garibaldi serve anche a porre fine alle incertezze emerse nella fase di transizione che hanno creato ambiguità che non possono ricadere a danno delle famiglie e degli studenti