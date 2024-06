NEL NOSTRO ARCIPELAGO IN QUANTO A PERICOLI NON CI BATTE NESSUNO.

Non possiamo che condividere le lamentele di coloro che puntualmente frequentano l’isola di Spargi. Le rocce che dividono l’arenile in due, sono e rimangono pericolose. Infatti, non si contano più le cadute, anche rovinose, ma nessuno ha pensato di risolvere il problema con una passerella. Guardando altre realtà in Sardegna e Corsica si nota la differenza: da noi niente, eppure i soldi non mancherebbero. Speriamo che se ne occupi qualche TV nazionale, in quel caso sicuramente il problema verrà risolto.