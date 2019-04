Il 26 maggio prossimo si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Saranno eletti i deputati che andranno a comporre l’Assemblea per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell’Unione europea. La campagna elettorale è in atto, ma ai giornalisti spetta il compito di informare compiutamente i cittadini elettori anche sulle istituzioni, sui compiti e sulle funzioni dell’Unione. E’ per questo che l’Ordine dei giornalisti della Sardegna, in collaborazione con Europe Direct Sardegna ha deciso di organizzare due eventi formativi che si svolgeranno lunedì e martedì prossimi a Nuoro e a Cagliari intitolati “L’Unione Europea e le sfide del 2019”.

Si comincerà lunedì 15 aprile a Nuoro, nella Sala Exmé, in Piazza Mameli 1, dalle 14 alle 17. Dopo l’introduzione di Francesco Birocchi (presidente Odg Sardegna), interverranno Antonello Chessa (responsabile Europe Direct Sardegna), Salvatore Boeddu (Europe Direct Nuoro), Pier Virgilio Dastoli (presidente Consiglio Italiano Movimento europeo), Antonio Mura e Rossella Marocchi (Europe Direct Sardegna). Il corso darà diritto a tre crediti formativi per i giornalisti.

Il giorno successivo, martedì 16 aprile, l’evento formativo si svolgerà a Cagliari, nella sala dell’EXMA in via S. Lucifero 71, sempre dalle 14 alle 17. Dopo l’introduzione di Francesco Birocchi (presidente Odg Sardegna), interverranno Antonello Chessa (responsabile Europe Direct Sardegna), Salvatore Boeddu (Europe Direct Nuoro), Pier Virgilio Dastoli (presidente Consiglio Italiano Movimento europeo), Antonio Mura e Rossella Marocchi (Europe Direct Sardegna). Il corso darà diritto a tre crediti formativi per i giornalisti.

Il Centro d’informazione Europe Direct Regione Sardegna è nato nel 2013 quale sede istituzionale di Antenna informativa Europea, per migliorare le azioni di visibilità dell’Unione Europea indirizzate ai cittadini, al pubblico e alle imprese. Europe Direct Sardegna diffonde le informazioni che riguardano il funzionamento dell’Unione Europea, le sue Istituzioni, le sue politiche, azioni e opportunità. Promuove a livello regionale il dibattito pubblico e l’interesse sull’Unione Europea e le sue politiche; collabora con il mondo della scuola e dell’Università, della società civile e dell’imprenditoria per sensibilizzare i cittadini della Sardegna ai temi della cittadinanza e dell’unificazione europea. Offre informazioni e assistenza sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell’Unione Europea, un servizio di allerta sulle principali novità dall’Unione e mette a disposizione un database di ricerca partner per i progetti europei.