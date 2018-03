ESCLUSIVA LIBERISSIMO. NET E GUARDIAVECCHIA.NET

LA MADDALENA – L’appuntamento era stato fissato per oggi 22 Marzo. Il primo passo è stato fatto. Questa mattina a La Maddalena, Mita Resort e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno firmato il verbale di consegna delle aree ex G8, tanto reclamate dai maddalenini, alla Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto.

Questi due Enti a loro volto, hanno girato tutti i beni – ex Arsenale ed ex Ospedale Militare – alla Regione Sardegna.

Da oggi, dunque, possiamo dire che ufficialmente la palla passa alla Regione per riportare il tutto alla sue potenzialità auspicate da tutti.

- foto di Antonello Sagheddu