Riceviamo e pubblichiamo

Di Gianluca Cataldi

Leggendo il commento di Roberto Zanchetta, sui recenti interventi di miglioria apportati a Cala Gavetta, non posso non fare alcune considerazioni. È vero che a Cala Gavetta, così come in tutta la zona portuale, è pressochè assente l’illuminazione, ma il consigliere Zanchetta dimentica di dire che l’intervento è di esclusiva competenza della Regione Sardegna e non del Comune. Tuttavia, al fine di risolvere questa problematica, il Comune, così come avvenuto per le bonifiche dentro la darsena dell’ex arsenale, per il ripristino della banchina Poste, per il Water Front e per Cala Balbiano, si è fatto delegare, nel mese di gennaio 2018, dalla Regione Sardegna anche per la realizzazione della illuminazione portuale che va da Cala Balbiano fino a Punta Chiara. Pur con una piccolissima struttura tecnica, il Comune ha già provveduto ad effettuare una variazione di bilancio per le somme necessarie all’intervento, ad espletare il bando per la progettazione, individuando, già alla data odierna, il tecnico che dovrà provvedere alla progettazione, per procedere all’espletamento della gara per la installazione della nuova illuminazione. In poco tempo, quindi, è stato fatto quello che non si è fatto in quasi due anni! Oltre a questo, il Comune ha sostituito i vecchi blocchi di cemento gialli e neri con New Jersey dotati di sedute e fioriere, ha acquistato e posato le nuove sedute e fioriere su tutto il molo Trieste (dopo avere risistemato la pavimentazione), sta effettuando il potenziamento di ulteriori 100 Kw per la corrente elettrica, ha ristrutturato ed allestito le fioriere della banchina Medaglie d’Oro, ha liberato – grazie ai buoni rapporti instaurati con la Capitaneria di Porto – un lungo tratto di banchina dalle motovedette, ha realizzato una isola ecologica fuori terra per il conferimento dei rifiuti, ha incrementato il numero dei servizi igienici a disposizione dei diportisti. C’è sicuramente tanto da fare. Quello che è certo, però, è che tanto è stato fatto. E siccome anche io, come il consigliere Zanchetta, ho girato e giro molti porti italiani ed esteri, posso affermare senza paura di smentita che il porto di Cala Gavetta è un piccolo gioiellino che in tanti ci invidiano, non solo per la spettacolare e particolare posizione, trovandosi dentro il cuore del paese, ma anche per la efficienza del personale impiegato e la alta qualità dei servizi offerti.

- foto di Antonello Sagheddu