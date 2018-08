Nella mattinata di ieri la motovedetta CP 306 di La Maddalena ha lasciato l’isola per raggiungere Lampedusa. L’equipaggio, Composto dal Luogotenente Arialdo Deiara il Maresciallo Giuliano Fadda, i Secondi Capi Fabrizio Ledda, Nicola Percudani e Luca Bonannini e il Sottocapo Antonello Salis, poco prima della 20 di ieri ha raggiunto Pantelleria. Alle prime luci del nuovo giorno (stamane), ha mollato gli ormeggi con destinazione Lampedusa, raggiunta dopo tre ore di navigazione. I nostri ragazzi cominceranno il proprio lavoro nel pomeriggio di oggi per le attività connesse al controllo delle frontiere marittime sotto l’egida della EBCGA (European Border Coast Guard Agency) e per le attività di soccorso nell’ambito del fenomeno dei flussi migratori nel Canale di Sicilia.

BUON LAVORO RAGAZZI

- foto di Antonello Sagheddu