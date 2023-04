IL 29 E 30 APRILE CORSO A CAPRERA DI L’ORIENTEERING.

L’orienteering, denominato lo sport dei boschi, è una disciplina sportiva talmente antica da apparire oggi una vera e propria novità. Nata nei primi anni del 1900 la corsa o la camminata in natura con mappa e bussola spopola nel nord Europa e, da qualche anno, anche in italia grazie alla Federorientamento FISO, sono nate centinaia di associazioni.

L’orienteering si pratica a piedi, in bici, con gli sci, è adatto a persone di tutte le età e, l’orienteering O, è particolarmente indicato per soggetti con disabilità. A La Maddalena, in un progetto fortemente voluto dal Delegato regionale FISO Professor Salvatore Ferraro, si svolgerà il 2° corso base di orienteering, Sportisola è infatti una tra le prime asd galluresi a scoprire nel 2018 lo sport di orientamento. Si gioca forte a casa con la presenza, tra i tesserati, dell’atleta ucraino Oleksandr Choban, tra i migliori finalisti al mondiale dello scorso anno a Vieste ed ex promessa della nazionale ucraina.