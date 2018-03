In queste circostanze è facile ripetere sempre le stesse frasi a persone amiche che si apprestano a lasciare la nostra isola per incarichi decisamente più importanti. Il Tenente di Vascello Francesco Principale ha dimostrato, oltre alla grande professionalità nel suo incarico, di essere una persona disponibile, corretta e gentile con tutti, non solo con gli addetti all’informazione. Nella vita ci sono conoscenze e amici, Principale appartiene alla seconda categoria. Riconosciamo in Francesco anche il grande amore che ha sempre avuto per la nostra isola e siamo più che certi che appena il lavoro lo permette ci ritorna volentieri. Non possiamo che augurarti buon lavoro e grazie per l’amicizia che ci hai riservato.

Principale dal prossimo 14 aprile 2018 sarà titolare dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari (Isole Eolie), appartenente al Compartimento Marittimo di Milazzo in provincia di Messina. A Lipari avrà una forza di 45 uomini e 7 unità navali.

CURRICULUM PROFESSIONALE T.V.(CP) FRANCESCO PRINCIPALE

Il Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera Francesco PRINCIPALE è nato il 18 settembre del 1984 a Grottaglie (TA) ed è originario di San Giorgio Jonico, in provincia di Taranto. Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo “Giuseppe Moscati” di Grottaglie, nel 2003 è entrato all’Accademia Navale di Livorno quale vincitore del concorso per Ufficiali Ruoli Normali Corsi Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto. Dopo il corso e le relative campagne di imbarco sulla nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, sull’incrociatore portaeromobili “Giuseppe Garibaldi” e su nave mercantile, nel novembre 2008 e fino a settembre 2009 è stato destinato presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena, ricoprendo gli incarichi di Capo Sezione tecnica e Direttore dell’ufficio di collocamento della gente di mare.

Dall’ottobre 2009 a maggio 2014, nel grado di Sottotenente di Vascello, ha ricoperto l’incarico di Insegnante e Coordinatore ai corsi di formazione didattica presso il Dipartimento Insegnamento Servizi d’Istituto delle Capitanerie di Porto della Scuola Sottufficiali M.M. “M.O.V.M. Domenico Bastianini” di La Maddalena. Nel medesimo periodo, ha preso parte a numerose cerimonie ufficiali, tra cui la parata in ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno 2010 a Roma, in qualità di Ufficiale di scorta alla Bandiera d’Istituto. Nel 2012 ha frequentato il 4° corso in materia di “Polizia Giudiziaria” organizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso la Direzione Marittima di Livorno.

Dal giugno 2014 è stato destinato nuovamente presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena con l’incarico di Capo Sezione Search and Rescue, Polizia marittima e Difesa costiera.

Nel 2015 ha frequentato il 1° corso Manager Vessel Traffic Service presso il Centro di formazione VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Integrated System) di Messina al fine di ricoprire anche gli incarichi di Responsabile del Centro VTS di La Maddalena e di Ispettore di cantiere del Nord Sardegna Progetto VTS fase 2.

Da giugno 2015 sino a settembre 2017 ha assunto la funzione di Capo Servizio Operativo, presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena, prendendo parte alla gestione di numerose operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Il T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE è insignito delle seguenti onorificenze:

 Croce d’argento per anzianità di servizio militare

Il T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE ha ricevuto, tra l’altro, le seguenti ricompense:

 Encomio Semplice (conferito dal Contrammiraglio (CP) Nunzio MARTELLO in qualità di Direttore Marittimo di Olbia) per fatto avvenuto il 9 luglio 2014 in cui, in qualità di Ufficiale d’ispezione, incurante delle proibitive condizioni meteo marine (mare agitato e vento di ponente con raffiche di 32 nodi) si tuffava in acqua raggiungendo il corpo di una donna priva di sensi nello specchio acqueo antistante un tratto di costa rocciosa in località “Bassa Trinita” nel Comune di La Maddalena.

 Encomio Semplice (conferito dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo MELONE in qualità di Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto) per fatto avvenuto il 2 settembre 2016 in cui, libero dal servizio, prontamente segnalava il divampare di un grave incendio alimentato dal forte vento di maestrale in località “Isuleddu” – Marina dei Giardinelli nel Comune di La Maddalena. Resosi conto dell’imminente pericolo, assumeva il coordinamento delle operazioni di evacuazione dei bagnanti via mare, avvalendosi del personale di vari Enti che iniziavano a confluire sul posto e facendo defluire in sicurezza la gente verso le spiagge di sopravvento per il successivo recupero da mare.

- foto di Antonello Sagheddu