Dopo molti anni di servizio presso la Guardia Costiera dell’isola Barbi lascia La Maddalena per la sua nuova avventura. Sempre ligio al dovere in questo piccolo lembo di terra lascia un pezzo di cuore. Quando abbiamo conosciuto Gianluca avevamo avuto la sensazione che fosse una delle tante che se la tirava, invece riconosciamo in lui una grande persona, leale e sincero. La dimostrazione l’abbiamo avuta in diverse circostanze, anche dopo l’annuncio del suo trasferimento. A Gianluca auguriamo buona fortuna con tutto il cuore.

Per l’amico Gianluca Barbi la nuova destinazione alla Direzione Marittima di Bari imbarcato sulla motovedetta SAR CP 309 che effettua temporanei rischieramenti a Lampedusa. Nato a Taranto il 17/11/1980 in servizio dal 1998 papa’ di Andrea e Chiara; Titolo di Studio, Laurea Triennale in Scienze Organizzative Gestionali Marittime e Navali presso Università della Tuscia di Viterbo. Destinazioni nelle Capitanerie di Porto: Capitaneria di Porto di Rimini, Capitaneria di Porto di Ancona, Circomare Sanremo e Capitaneria di Porto di La Maddalena. Oltre dieci anni di imbarco su motovedette SAR tra cui in ultimo la MV CP 870 di La Maddalena sulla quale ha effettuato oltre 240 ore di navigazione e 2580 miglia di navigazione in interventi perlopiu’ di Soccorso. Presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena oltre al servizio a bordo della motovedetta SAR CP 870 ha ricoperto incarichi di Addetto alla Sezione Demanio/Polizia Marittima/Contenzioso. Insignito delle onorificenze/distintivi di Croce per Anzianità di Servizio Marina Militare, Benemerenza Protezione Civile con medaglia di 3° Classe per interventi di soccorso alla popolazione colpite dal sisma in Abruzzo, Croce Commemorativa del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Distintivo di merito CRI, Distintivo tradizionale per il personale imbarcato su mezzi navali delle Capitanerie di Porto.

- foto di Antonello Sagheddu