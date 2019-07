Ancora una volta dobbiamo ringraziare il nostro amico Giampiero Carcangiu, uno dei fondatori con il sottoscritto e molti altri amici e amiche di ‘Un arcipelago senza plastica’, che ha evitato un nuovo furto di sabbia a Cala Coticcio. Non è la prima volta che Giampiero, oltre a accantonare plastica nelle varie cale di Caprera che impedisce che viene asportata la sabbia dalla piccola ma famosa spiaggia di Cala Coticcio. Ormai è diventata una moda in tutta la Sardegna. Di seguito il messaggio inviatomi da Giampiero ne primo pomeriggio del 6 luglio 2019.

‘Poco fa una signora (di almeno 60 anni) ha quasi riempito quella bottiglietta di sabbia, con discrezione prima di andar via l’ha messa nel suo zaino e stava.. per andar via’.