Anche per l’amico Donato Bonfitto è arrivato il momento di lasciare l’isola per ricoprire l’incarico di Comandante presso la Guardia Costiera di Sant’Agata di Militello (Messina). Non vogliamo ripetere le solite frasi di circostanza ma non abbiamo problemi a riconoscere a Bonfitto grande professionalità e collaborazione in tutti questi anni di permanenza nella nostra isola, dove sicuramente Donato lascia un bel ricordo. Per il Tenente di Vascello sono stati anni intensi ma proficui, vissuti insieme alla collettività giorno dopo giorno senza risparmio di energie, fisiche e mentali. Non possiamo che augurare a Donato i migliori traguardi.

Curriculum Vitae del Tenente di Vascello (CP) Donato Michele Pio Bonfitto.

Il Tenente di Vascello (CP) Donato Michele Pio Bonfitto nasce a San Giovanni Rotondo (FG) l’8 maggio 1987. Nell’anno 2006, dopo aver conseguito la maturità scientifica presso l’ “I.I.S. Pietro Giannone” di San Marco in Lamis (FG), paese d’origine, risulta vincitore del concorso per Allievi Ufficiali dei Ruoli Normali – Corsi Normali presso l’Accademia Navale di Livorno. Rispettivamente nelle estati 2007 e 2008 prende parte alle campagne addestrative a bordo di Nave Vespucci e di Nave San Marco della Marina Militare.

Nel luglio 2011 consegue la laurea magistrale in “Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare” e viene successivamente destinato presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena, ricoprendo diversi importanti incarichi, tra cui Capo Sezione Tecnica e Difesa Portuale, Capo Sezione Demanio, Ambiente e Contenzioso e Capo Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale.

Dal 2014 al 2016 fa parte altresì del Consiglio Direttivo del locale Circolo Ufficiali della Marina Militare “Giuseppe Garibaldi”.

Dal 13 gennaio sino al 12 marzo 2017 è temporaneamente destinato presso la 7^ Squadriglia Guardia-Costiera di Lampedusa in supporto alle attività di gestione e coordinamento delle operazioni di soccorso nel Canale di Sicilia.

Su disposizione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera frequenta corsi specialistici sia in materia di polizia giudiziaria, “3° Corso sulle tecniche di polizia giudiziaria ed investigative con elementi di attività operativa e di acquisizione dati per operatori del Corpo delle Capitanerie di Porto” presso il Centro Polifunzionale – Scuola Tecnica della Polizia di Stato di Roma, sia in materia di ambiente, “2° Corso per Coordinatore di Operazioni per la Tutela dei Beni Ambientali” ed il “1° Corso per controlli a bordo delle navi – modulo integrativo per Ufficiale Ambientale”, rispettivamente presso i Centri di formazione specialistica del Corpo delle Capitanerie di Porto “Bruno Gregoretti” di Livorno ed “Antonio De Rubertis” di Genova.

Appassionato di tematiche ambientali e di politiche di gestione delle emergenze, approfondisce i propri studi personali conseguendo due Master universitari di II Livello in “Homeland Security – Sistemi, metodi e strumenti per la security ed il crisis management” presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma ed in “Diritto dell’Ambiente e Tutela del Territorio” presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma.

Nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale “RAMOGE”, prende parte all’esercitazione internazionale di antinquinamento da idrocarburi “RAMOGEPOL”, tenutasi il giorno 12 settembre 2018 nelle acque dell’Arcipelago di La Maddalena.

Dopo aver frequentato con un anno d’anticipo il corso “Pre-Comando 2019” presso l’Accademia Navale di Livorno, dal prossimo 12 maggio verrà destinato presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello, per assumerne il comando il successivo giorno 17 maggio.

Il Tenente di Vascello (CP) Donato Michele Pio Bonfitto è coniugato con la Dott.ssa Annalisa Ciavarella.