CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GIORNALISTI A SASSARI.

Un incontro su modi di raccontare la violenza sulle donne dal titolo “Libere dalla violenza. Maledette parole” si terrà mercoledì prossimo 28 giugno a Sassari nell’Aula Pissarello del Dipartimento Dumas dell’Università, in via Roma 151. Organizzato dall’Ordine regionale dei giornalisti della Sardegna e dalla cooperativa sociale “Porta aperta”, avrà inizio alle 15.00 e si concluderà alle 18.00. E valevole come corso di aggiornamento professionale per i giornalisti (che avranno diritto a 5 crediti formativi) ma è aperto a tutti.