Giovedì prossimo, 27 giugno 2019, presso l’Aula Magna dello storico Istituto Minerario “Asproni” di Iglesias, in Via Roma 47, dalle ore 10 alle 17, si terranno i lavori del Corso di aggiornamento per Giornalisti su temi ambientali intitolato “Comunicare l’Ambiente”.

L’evento, che si inquadra nell’ambito della Formazione Professionale Continua dei Giornalisti, è organizzato dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna e dall’Ordine dei Giornalisti della Sardegna in collaborazione con la Direzione dell’I.I.S. IT Minerario “Asproni” – ITCG “Fermi” di Iglesias.

Parteciperanno alcuni dei più importanti giornalisti italiani che si occupano di ambiente ed esperti di comunicazione scientifica ed ambientale. Saranno presenti anche Mauro Usai, Sindaco di Iglesias, Francesco Birocchi, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, Tarcisio Agus e Ciro Pignatelli, rispettivamente Presidente e Direttore del Parco Geominerario.

Il Corso prevede l’assegnazione ai giornalisti partecipanti di sei crediti validi per la formazione professionale continua.

Programma

10.00. Apertura dei lavori e saluti. Mauro Usai, Sindaco di Iglesias – Francesco Birocchi, Presidente Ordine dei Giornalisti della Sardegna – Ciro Pignatelli, Direttore del Parco Geominerario

10.30. Tarcisio Agus, Presidente del Parco Geominerario

11.00. Simonetta Lombardo, Giornalista ambientale: “La Comunicazione ambientale”

11.30 – 12.30. Coffee Break

12.30. Gianluca Lioni, giornalista, rappresentate MiBAC Consiglio Direttivo Parco Geominerario: “La sfida della Comunicazione dei Beni Culturali e il Patrimonio materiale e immateriale dell’UNESCO”.

13.00 – 15.00 – Lunch Break

15.00 – Licia Corsale, responsabile Comunicazione e Ricercatrice Istituto Nazionale Vulcanologia di Palermo: “Il Piano di comunicazione volto al potenziamento della ricerca scientifica e dell’innovazione”

15.30 – Franco Foresta Martin, Docente Master in Comunicazione della Scienza Università di Padova, Giornalista Scientifico “Corriere della Sera”: “I Cambiamenti Climatici”

16.00 – Giorgio Galleano, Giornalista RAI TG3 Redazioni Speciali: “Scienza, Ambiente, Potere”

16.30 – Antonio Cianciullo, “La Repubblica”: “Clima, la battaglia comincia dalle parole”

17.00 – Dibattito e conclusioni