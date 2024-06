BASKET ARZACHENA, UNA STAGIONE DA INCORNICIARE.

Si e conclusa un’ottima annata magica per la pallacanestro Arzachena, guidata dal nostro coach isolano Roberto Ugazzi (nella foto premiato come coach vincente fase Regionale dal presidente della Fip Sardegna Tore Serra). Una rimonta inarrestabile dalla 1^ di ritorno che ha portato la compagine Smeraldina dal penultimo posto in classifica al 4° posto finale della Regular Season. Grande exploit nei play off con il 2- 0 sul Nulvi nel quarto di finale e Final Four battendo sempre in trasferta al Pala Simula di Sassari, la formazione del B90Master e la super favorita Aurea Ss. Ciliegina sulla torta la vittoria anche nella finale Regionale tra le vincitrici dei gironi nord e sud superando nettamente il Carloforte. L stagione si è conclusa con la meritatissima targa al nostro coach vincente Ugazzi.