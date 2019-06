Come riporta un articolo del sito http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/maremma-continua-lavvistamento-dischetti-plastica-tutte-le-spiagge/

I dischetti rinvenuti su tutti gli arenili in Maremma il 22 marzo 2018 sembrerebbe che provengano da un depuratore alla foce del fiume Sele in Campania. A svelare il mistero (22 Marzo 2018) è stato il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera. Un fenomeno di milioni di dischetti di plastica in molte spiagge della Toscana, Lazio e Campania.

I volontari di ‘Un arcipelago senza plastica’ già dalla prima uscita (27 ottobre 2018), avevano recuperato nelle isole del nostro arcipelago molti di questi dischetti, ancora oggi li troviamo nella costa e sugli arenili. Come dimostra l’immagine in allegato molti dischetti sono stati rinvenuti a Santo Stefano nella giornata del 1° GIUGNO. Strano che nessuno sia mai interventuo.