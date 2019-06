Nel comunicare che a partire da oggi non pubblicheremo nel nostro blog comunicati stampa che riceviamo dal Comune e dal Parco fino quando lo riteniamo opportuno, in considerazione di alcuni comportamenti che non condividiamo e che non rispettano la nostra deontologia, per non concedere passerelle immeritate. Cogliamo l’occasione per ricordare che sono necessari interventi urgenti nel nostro arcipelago visto e considerato che siamo in un parco nazionale, almeno sulla carta. SIAMO L’UNICO COMUNE CHE ANCORA NON ABBIA FATTO UN’ORDINANZA SULLA PLASTICA E SULLE CICCHE DI SIGARETTE.

Domani invieremo una nuova relazione al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Sardegna.