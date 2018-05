La Asd Sportisola, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Orientamento, organizza il 1° corso base teorico e pratico di sport orientamento a La Maddalena nei giorni 12 e 13 maggio pv; le lezioni del corso, promosso dalla FISO Delegazione Sardegna e tenute da tecnici federali, si svolgeranno nello splendido scenario ambientalistico della Batteria di Punta Tegge, resa disponibile grazie alla congregazione delle Suore dell’Istituto San Vincenzo. Il corso di base, aperto a tutti, in particolare ai docenti di ogni ordine e grado, ai dirigenti delle associazioni sportive, ai preparatori atletici ed ai semplici appassionati, ha lo scopo di far conoscere lo sport dell’orienteering e insegnarne le tecniche elementari, dalla conoscenza ed uso della carta, al confronto carta – terreno, dalla simbologia al utilizzo della bussola e di altri materiali. Oltre alle caratteristiche principali di una disciplina sportiva, molto in voga nei paesi del Nord Europa e praticata da migliaia di atleti in tutta Italia, si svilupperà anche la capacità atletica dei partecipanti con una gara a tempo in un percorso di circa 5 km, lungo la strada panoramica. Lo sviluppo e la pubblicizzazione di discipline sportive come l’orientamento, in continua crescita soprattutto nell’ambito della progettualità scolastica italiana, è ottimale in territori naturali come quello isolano, dove sarà possibile, nel tempo, organizzare manifestazioni interregionali e nazionali come già avviene in tante regioni italiane, soprattutto Trentino, Veneto e Lazio, dove oltre alla disciplina sportiva, l’orienteering è utilizzato come attività di supporto alle persone diversamente abili e in ambito manageriale, con stage e corsi formativi per il personale delle grandi Aziende. Le iscrizioni si effettueranno via mail all’indirizzo fiso.sardegna@gmail.com o tramite il referente Claudio Ciucci al numero 3387094615 o alla mail info@sportisola.it

Marta D’Amico

- foto di Antonello Sagheddu